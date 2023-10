L’artista belga Van Molle dona spazi per la Casa della Cultura

Un’azione gratuita che apre alla buona speranza per il futuro della cultura. Questo il senso che lega la volontà dell’artista belga Ludwig Van Molle, di donare al Comune di Altidona un’abitazione di tre piani, per una superficie di oltre 180 metri quadri, dove nascerà la Casa della Cultura intitolata a Nicole Semail, moglie di Van Molle. La donazione si è ufficializzata con la sottoscrizione della specifica documentazione alla presenza del sindaco Giuliana Porrà che ha già annunciato l’obiettivo di inaugurare la struttura entro la fine del 2024. "Protagoniste saranno le opere create sulla musica classica – spiega Ludwig Van Molle – ed il progetto sarà l’occasione per i giovani di imparare ed avere un primo contatto con questa importante sfera musicale". "Un’occasione importante per Altidona – fa eco il sindaco – sia perché la donazione deriva dal legame forte di Ludwig con il Comune, sia perché crediamo nell’arte e nella cultura come attrattiva turistica". "Siamo emozionati – aggiunge il vicesindaco Marco Tirabassi – perché Ludwig è una persona speciale e questa donazione porterà un valore aggiunto".

Paola Pieragostini