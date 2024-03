L’artista. Stefano Arienti alla primaria

Un incontro sempre importante fra l’arte e la scuola. Tre giorni intensi per la Primaria dell’Isc Gino Strada di Monte Urano che hanno avuto un insegnante d’eccezione come l’artista mantovano Stefano Arienti, in collaborazione con l’Associazione Karussell. Nelle aule questo laboratorio creativo che consolida la costante collaborazione tra la scuola e l’associazione Karussell, che si pone come obiettivo quello di veicolare l’arte contemporanea favorendo la comunicazione e l’integrazione. Si è iniziato, nella primissima parte del progetto, con la spiegazione dell’idea ovvero rimodernare la ringhiera esterna all’edificio con una scenografia che arricchisca di colori uno spazio esterno che i bambini vivono nei momenti ricreativi e di svago. Si è passati poi alla fase operativa, grazie a bande di stoffa colorate, donate dalle aziende monturanesi, per un intreccio di fibre. Un intreccio riporta metaforicamente all’idea delle bende e delle cure che Emergency e il suo fondatore Gino Strada, cui la scuola è stata di recente intitolata, prestano da sempre alle vittime di guerra in ogni angolo del mondo. Un progetto coordinato da Matilde Galletti con il supporto dei prof e della preside Anna Maria Isidori ma supportato anche dall’Amministrazione Comunale. "Arienti è è uno degli artisti italiani più significativi della sua generazione - afferma la sindaca Moira Canigola - e averlo a Monte Urano è un grande privilegio. Proporre ai ragazzi un’esperienza manipolativa che trasforma banali oggetti quotidiani in un’immagine di alto valore comunicativo, ha un grande valore per la loro formazione". Sulla stella falsariga le parole dell’assessora alle Politiche Giovanili Loretta Morelli:"È fondamentale che la scuola apra le sue porte all’arte contemporanea per inserirla nei processi educativi, come linguaggio alternativo destinato a costruire, fin da piccoli, un’idea di cittadinanza".

Roberto Cruciani