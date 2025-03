Lascia i suoi averi per aiutare i cittadini

Far parte di una comunità vuol dire condividerne il destino, le cose belle e le difficoltà. Lo sapeva bene Vincenzo Recchioni che di Fermo è stata una delle anime più generose. A lui va il senso di gratitudine del primo cittadino di Fermo, nei giorni in cui si piange la sua scomparsa. Vincenzo ha lasciato gran parte dei suoi avere alla città, proprio per risponde ai bisogni di chi ha meno: "Vincenzo Recchioni lo aveva già fatto qualche anno fa – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro - una donazione a quattro zeri per le famiglie in difficoltà nella nostra città. E non era stato l’unico nostro concittadino. Ora ci ha lasciati a novantotto anni e lo ha rifatto: una notevole parte della sua eredità l’ha lasciata per i suoi concittadini in difficoltà. Un gesto per cui non trovo parole, che è il massimo esempio del sentirsi parte di una comunità e posso solo ringraziarlo a nome di tutti quanti noi. Dal profondo del cuore". Fu proprio Recchioni a fare anche un’importante donazione nel 2020 in piena pandemia aderendo alla raccolta fondi del Comune. Anche in quel caso il sindaco espresse parole di ringraziamento per un "cuore anonimo che andava raccontato".