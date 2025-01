Lascia il portafoglio sul bancone, derubato: denunciate due ragazze

I carabinieri hanno denunciato due ragazze cilene di 25 anni, senza fissa dimora in Italia. Entrambe, insieme ad un uomo in corso di identificazione, avevano asportato il portafoglio di un sangiorgese, lasciato sul bancone di un locale con dentro 600 euro in contanti e alcune carte di pagamento – queste ultime successivamente utilizzate per eseguire prelievi presso alcuni sportelli bancomat per 1.200 euro. Sempre i carabinieri hanno denunciato un 48enne italiano, autore del furto di Piaggio Beverly, poi restituito al proprietario. La vittima si era recata con il suo scooter al supermercato e, terminata la spesa, era uscito dall’esercizio senza trovarlo più, e aveva quindi subito denunciato il furto. Infine per un furto al kebab di viale Cavallotti è stato identificato un 29enne di origini senegalesi, in Italia senza fissa dimora.