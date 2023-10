Lascia l’affitto e porta via i mobili: ma ora è sparito

Se ne va dalla casa in affitto senza nessun preavviso, si porta via anche un tavolino dal valore di 220 euro, due comodini da 200 euro e 3 cuscini dal valore di 54 euro, a cui si aggiungono circa 8mila euro di danni recati all’immobile negli oltre due anni di locazione. Il fatto succede a Monte Porzio, in provincia di Pesaro e Urbino, e risale all’ottobre del 2021 quando i proprietari di casa – due ottantenni – scoprono le condizioni in cui riversava la loro seconda abitazione, data in affitto per 420 euro mensili e per più di due anni (da aprile 2019 a luglio 2021) all’imputato, un pensionato settantenne originario di Montegranaro che vi ci abitò assieme alla moglie e ai due figli maggiorenni. L’immobile di circa 80 metri quadrati, una volta tornato in pieno possesso dei padroni di casa nell’ottobre del 2021, era ricoperto di muffa, presentava diversi mobili mancanti e gravi danni anche ai mobili rimasti all’interno dell’abitazione. L’imputato, che non ha mai collaborato e presenziato alle udienze a suo carico, e che pare essere difficilmente raggiungibile anche dal suo avvocato, ha riconsegnato le chiavi dell’appartamento dopo 3 mesi dal suo abbandono. Il settantenne, di cui ancora sono sconosciuti i motivi che l’hanno spinto a un trasferimento repentino e, soprattutto, senza preavviso dopo essersene andato via assieme alla famiglia nel luglio del 2021, era diventato irreperibile al telefono fino al giorno della riconsegna delle chiavi, per poi sparire nuovamente nel nulla. A seguire è stata depositata la querela. Ora l’uomo deve rispondere di appropriazione indebita per la quale sono stati richiesti dal pubblico ministero 9 mesi di reclusione, visto il comportamento non collaborativo dell’imputato, più il risarcimento dei danni ai due ottantenni. Udienza rinviata al 20 novembre.

