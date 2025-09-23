L’Ascoli non vuole fermare la rincorsa . Battere il Pineto per scalare la classifica

Le luci dello stadio Del Duca tornano ad accendersi per il confronto che stasera (avvio alle 20.45) metterà Ascoli e Pineto nuovamente una di fronte all’altra. Stavolta però la posta in palio sarà più alta rispetto al primo duello che in Coppa Italia vide i bianconeri prevalere sugli abruzzesi dopo i calci di rigore. Le due contendenti infatti si misureranno per cercare di portare a casa tre punti davvero fondamentali in una fase della stagione dove le dinamiche del torneo stanno iniziando a prendere delle forme ben precise.

Le 3 vittorie esterne su altrettante gare disputate hanno proiettato il Picchio in vetta alla classifica e a poche ore dalla serie di incontri, il duo composto da Arezzo e Ravenna (entrambe a 12 punti) precedono l’Ascoli di un solo punto. Scontata la voglia di tentare subito il sorpasso in testa. Il successo di Perugia (0-2) che aveva già prodotto una risposta importante in termini di gioco è stato poi seguito da quello ottenuto in maniera esaltante a Livorno (0-3). I meccanismi voluti da Tomei adesso iniziano a funzionare come si deve e, a detta dell’allenatore, ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Segno tangibile di quanto questo Ascoli non voglia porsi alcun limite.

Il poco tempo a disposizione per preparare una nuova sfida ha costretto il tecnico bianconero, sostituito in panchina dal vice Agostinone per via della squalifica, a dover fare un prezioso lavoro finalizzato soprattutto a ricaricare le energie fisiche e mentali. Considerando qualche acciacco patito è probabile che nelle scelte dal primo minuto qualcosa sarà rivisto nel solito undici titolare mandato in campo recentemente. Uno dei punti di forza di questo Picchio sarà la difesa granitica che in questo momento è l’unica in Europa ad essere ancora imbattuta. Lo stesso trend che nell’avvio della stagione dei record 1977-78 vide la squadra di Mimmo Renna non subire neanche un gol nelle prime cinque partite.

Sugli spalti ci saranno circa 10mila tifosi. Il match sarà diretto da Mattia Ubaldi di Roma 1 con gli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Sebastian Petrov di Roma 1, Quarto uomo ufficiale Cristiano Ursini di Pescara. Avvicendamento invece per quanto riguarda l’operatore Fvs. Qui sarà Daljit Singh di Macerata a sostituire Stefano Allievi di San Benedetto che era stato inizialmente designato.

"Questa mattina un pensiero ci ha incrinato l’umore – ha dichiarato l’amministratore unico Bernardino Passeri -, per una designazione quantomeno dubbia. Il tutto è rientrato dopo che, come società, ci si è adoperati per capire meglio la situazione".

Massimiliano Mariotti