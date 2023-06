L’asd Kung Fu Drago del Tao al campionato italiano di Merate

L’asd Kung Fu Drago del Tao ha partecipato nei giorni scorsi alle finali nazionali del Campionato Italiano Kung Fu Pwka svoltosi presso il palazzetto dello sport di Merate, due giorni di intense gare dove di sono affrontate le scuole da tutta Italia. Il gruppo sportivo capitanato dal maestro Sergio Ciccoli e dagli Istruttori Adriano Recchioni e Oscar Tofoni ha raggiunto un buon risultato vincendo 3 ori con relativi titoli nazionali di categoria, un argento e 5 bronzi. Nella giornata di sabato la prima a salire sul gradino più alto del podio è stata Sayaka Maria Muras campionessa italiana nella categoria combattimento 810 anni, mentre Riccardo Gricinella e Andrea Kazo sono arrivati terzi pari merito dopo una correzione della giuria di gara per un errore arbitrale. A seguire il secondo titolo italiano è stato vinto da Elisabetta Bachan nel combattimento 16-18 anni femminile, un ottimo risultato considerando al suo primo anno agonistico. Una buona medaglia di bronzo veniva vinta poi da Monica Santroni nelle forme terzo livello +35 anni, una categoria molto impegnativa con numerose cinture nere. Nella giornata di domenica le gare sono riprese con il combattimento Qindà (Box Cinese) tra le specialità più impegnative del campionato, dove Camelia Marsili si imponeva nella categoria 1618 anni, con una ottima finale sulla combattiva avversaria, vincendo 2 round consecutivi e il titolo Italiano di categoria. Argento invece per Chiara Tomassini, che nella stessa specialità, categoria 1835 anni, cedeva la finalissima dopo un bel combattimento molto equilibrato al round di spareggio. Altre due medaglie di bronzo poi sono giunte nel combattimento tradizionale da due giovani atleti anche loro al primo anno agonistico, il primo a salire sul podio è stato Lorenzo Sciale nella categoria 1416, il secondo Giacomo Mercuri nella 1618 anni. In quarta posizione, ad un passo dal podio di sono classificati invece: Giulia Concetti, Andra Porfido, Paolo Marsili.