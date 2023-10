L’assessore Bracalente si muove per riconquistare la Bandiera Blu

I nuovi amministratori lo avevano detto poco dopo essersi insediati: "C’è l’intenzione, se ce ne saranno le possibilità, per provare a richiedere l’ottenimento della Bandiera Blu". E difatti, ieri, l’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente ha partecipato al tavolo tecnico, muovendo i primi passi verso la riconquista del vessillo.

La Bandiera Blu ha una grande valenza turistica per le località di mare, è motivo di appeal e di interesse per i vacanzieri, ed è stata negata alla città dal 2018, senza contare lo scorso anno in quanto non era stata presentata la richiesta visti i lavori in corso per le scogliere emerse che compromettevano la qualità delle acque. Il fatto che l’intervento per la difesa della costa stia procedendo piuttosto celermente e che le scogliere stiano già proteggendo quasi tutto il lungomare sud (quello più a rischio erosione), ha indotto gli amministratori a ritentare presso la Fee per riuscire a riconquistare un vessillo che, insieme alla Bandiera Gialla assegnata per il terzo anno consecutivo come Città Ciclabile, rappresenta un valore aggiunto, in attesa che venga richiesta anche la Bandiera Lilla (per una Città che persegue un turismo accessibile e inclusivo), dando seguito alla mozione presentata da Forza Italia e Laboratorio Civico e approvata in uno dei passati consigli comunali.