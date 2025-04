L’assessore ed Ecoelpidiense insieme per la raccolta rifiuti

L’assessore comunale all’ambiente, Maria Laura Bracalente, lo aveva annunciato fin da subito che avrebbe avuto intenzione di mettere mano a una revisione e un rinnovo totale dei cestini presenti su tutto il territorio cittadino, insieme ad altre novità, come ad esempio il conferimento degli oli esausti, raccolta importante per evitare importanti danni all’ambiente per la scorretta abitudine di scaricare l’olio usato per cucinare nei lavandini o nei water delle case. L’assessore sta lavorando confrontandosi con l’Ecoelpidiense oltre che col vicesindaco Andrea Balestrieri. E infatti, in questi giorni, "stiamo sostituendo progressivamente, tutti i cestini ormai obsoleti e posizionando nuovi contenitori per i rifiuti indifferenziati, differenziati e per le deiezioni canine, con l’obiettivo di garantire una città più pulita, ordinata e attenta all’ambiente". Così, piantina della città alla mano, insieme agli operatori della società che gestisce il servizio di igiene urbana, si stanno individuando i punti su cui intervenire. E, già dalla prossima settimana, è prevista l’entrata in vigore di altre novità nel servizio di raccolta rifiuti, stavolta per quanto riguarda il conferimento degli oli esausti che avverrà in maniera innovativa.