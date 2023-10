L’assessore Lanciotti: "Studio e ricerca continui. Il nostro obiettivo è avvicinare gente al teatro"

Quella presentata ieri nella conferenza stampa svoltasi nel foyer del teatro è la stagione culturale 2023-2024, di cui quella di prosa è una sua componente con i suoi sette spettacoli in abbonamento più uno fuori abbonamento della compagnia della Marca. Una stagione culturale molto composita che propone complessivamente 23 titoli. Tra essi sei della stagione di teatro per ragazzi e famiglie: è la 27ª edizione di “Domenica a teatro”. La compagnia “Nuove Cappellette” sarà presente con quattro commedie dialettali, Musica Incantatrice di Stefania Donzelli con sette spettacoli musicali ad ingresso gratuito. Stesse modalità anche per tre operette a cura di Paolo Santarelli. Infine cinque i titoli della rassegna teatrale Sotto_Passaggi. Le scenografie sono realizzate dal liceo artistico. Grande la soddisfazione per una programmazione così ampia e di qualità del sindaco Valerio Vesprini, il quale ha sottolineato: "Vedo con molto piacere la presenza dei consiglieri comunali a questa conferenza stampa di presentazione della stagione culturale. Sono la testimonianza dell’importanza che ha la cultura per la nostra amministrazione comunale". Soddisfatta anche l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti, che della formulazione della stagione culturale è stata grande protagonista: "Si riapre il sipario del teatro comunale per la stagione di prosa ma non solo – queste le sue parole –. Ci tengo in maniera particolare a ringraziare Stefano Tosoni che mi ha accompagnata in questo viaggio di studio e ricerca. Un ringraziamento particolare all’Amat. Anche quest’anno il lavoro aveva come obiettivo quello dello scorso anno, cioè avvicinare le persone al teatro facendolo ripartire e declinandolo come luogo di interesse e integrazione per cui l’anno scorso siamo arrivati ad un ottimo risultato. Quest’anno l’auspicio è di migliorarlo e da qui in avanti sempre di più. Lo spettacolo della Compagnia della Marca è fuori abbonamento l’ho voluto fortissimamente io perché parlerà con un musical di un tema attualissimo ovvero il tumore alle ovaie per le donne".