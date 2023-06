L’assessore Salvatelli illustra gli interventi negli impianti sportivi cittadini

Sono tanti gli interventi, soprattutto di ordinaria amministrazione, che, trascurati da anni, l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, si è trovato a dover affrontare in ogni settore della pubblica amministrazione. Lo fa con un occhio di riguardo alle scuole e agli impianti sportivi, a quelle strutture cioè frequentate da giovani e giovanissimi, affinché possano essere utilizzate nella massima sicurezza. Ultimamente l’assessore ha rivolto il suo impegno alla palestra Nardi e all’impianto dell’Arena Europa. La palestra Nardi è stata messa in sicurezza con protezioni antitrauma. L’intervento di ripristino dell’Arena Europa è iniziato cion la sistemazione degli spogliatoi "Erano ridotti in pessime condizioni perché lasciati per anni nell’incuria più totale – sottolinea Salvatelli –. Ora sono perfette condizioni e fruibili al 100X100. Una sistemazione abbiamo dato anche al campo di gioco e messo in sicurezza i canetri del basket. Con particolare attenzione è stato revisionato e sistemato l’impianto elettrico. Sono molte le richieste di società sportive che questa estate vorrebbero usare e gestire l’arena Europa, che è una bella struttura al centro della città. Pertanto ci affretteremo a renderla assolutamente agibile".