L’assessore Scarfini snocciola i numeri: "Il bilancio punta ai 13 milioni"

Il consiglio comunale sotto le vacanze natalizie è un classico, per l’assessore Alberto Maria Scarfini è ormai una buona abitudine quella di arrivare a dicembre con le carte in regola: "E’ un bilancio che punta ai 13 milioni di euro, grazie ad un’azione di rinegoziazione della rata dei mutui senza allungare gli anni di indebitamento abbiamo liberato risorse per 900 mila euro, per far fronte a difficoltà impreviste, a partire dalla spending review nazionale che costa 200 mila euro e il rinnovo del contratto dei dipendenti per 280 mila, oltre ai rincari dell’energia che pure pesano parecchio sul bilancio". Un bilancio in equilibrio, senza forti tagli e mantenendo l’attenzione alta per il sociale: "In particolare riusciamo a tenere un assistente sociale ogni 5 mila abitanti e non aumentare le tasse, l’Imu su tutte. Manteniamo la possibilità di rateizzare le tasse comunali e non aumentiamo nemmeno le tariffe per mensa e trasporto scolastico".

L’assessore ha spiegato anche che nel 2024 si procederà all’acquisto degli immobili di piazza Sagrini e di Piazza Dante con la Solgas immobiliare, un’operazione che si regge poi su risparmi e affitti da acquisire, senza ulteriori oneri per le casse comunali. Come già anticipato in giunta, il comune di Fermo ha deciso di allargare la richiesta della tassa di soggiorno a tutto l’anno, prima si richiedeva ai turisti solo nei mesi da giugno ad agosto. La quota è di 50 centesimi per alberghi e campeggi e un euro per le aree camper, il tutto in una logica di destagionalizzazione legata a eventi come le grandi mostre, il natale, il turismo sportivo e molto altro: "Abbiamo voluto dare una grande attenzione al patrimonio scolastico, ha concluso l’assessore, penso ai lavori che si stanno già facendo per ampliare gli spazi della don Dino Mancini e ai prossimi lavori di adeguamento sismico per la Da Vinci Ungaretti ma anche ai 400 mila euro che abbiamo messo sulla sistemazione degli asfalti sulle strade comunali". "Un bilancio importante per un Comune come il nostro, approvato nei tempi, ha commentato il sindaco Paolo Calcinaro; questo ci consentirà di essere operativi già dal 1 gennaio con le somme a disposizione e per questo ringrazio il Settore Risorse Finanziarie del Comune e la "macchina comunale". Caposaldo di questo bilancio sarà il comparto sociale, prosegue Calcinaro, bilancio che contiene investimenti per l’impiantistica sportiva, per l’edilizia scolastica, per la rigenerazione urbana e ingenti risorse per la manutenzione delle strade. Questo bilancio contempla anche il contenimento delle tariffe per i servizi individuali che sono rimaste invariate, senza dimenticare che Fermo è la città capoluogo tra i capoluoghi di provincia italiani con la Tari più bassa, che oltre ad essere un vanto per la città è anche un importante supporto per le famiglie".