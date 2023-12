L’associazione Città Vecchia organizza la maxi tombola in piazza

L’associazione Città Vecchia ha organizzato per il 26 dicembre una maxi partita di Tombola in Piazza. A partire dalle ore 16, residenti e non, sono invitati a ritrovarsi nella centralissima Piazza Mazzini, per divertirsi tutti insieme con il gioco più tradizionale del periodo natalizio, con cartelle che saranno distribuite gratuitamente agli intervenuti. Un gioco che ha anche altre finalità visto che Città Vecchia ha voluto mettere in palio i buoni spesa dei commercianti nell’ambito dell’iniziativa ‘Fate i Buoni a Natale’, per un monte primi di 1000 euro.

Un modo originale e divertente ideato dall’associazione nata per promuovere e rivitalizzare il centro città, per creare un momento di aggregazione sotto le feste e, nello stesso tempo, per favorire e sostenere il commercio locale, distribuendo buoni acquisto da spendere solo ed esclusivamente nelle attività di Montegranaro che hanno aderito all’iniziativa.