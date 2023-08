L’associazione culturale ’Il filo’ festeggia il ventennale con una mostra

Compie 20 anni di storia l’associazione culturale Il filo che conta, anni passati a riscoprire la tradizione del ricamo e il valore anche terapeutico di un gesto semplice ed elegante. Un compleanno importante che si festeggia con una mostra, allestita a palazzo dei priori fino al 10 settembre, per raccontare di ricami preziosi e di storie di amicizia e di collaborazione. La mostra si è aperta con una conferenza alla Sala dei Ritratti, dal titolo suggestivo: ‘Tutto iniziò da un filo, emancipazione femminile, arte e cultura’, con la storica Augusta Palombarini, la psicologa Cristina Marrozzini e Maria Rita Faleri, ricercatrice e maestra di ricamo che racconta: "Mettiamo in mostra i lavori di venti anni di attività, il giorno dell’inaugurazione racconteremo la storia dell’Ars dorica, la scuola di ricamo nata negli anni 20 del ‘900, grazie al direttore del manicomio provinciale di Ancona, per sostenere le pazienti che avevano bisogno di integrazione e di riscatto sociale. Una storia commovente e molto forte che però sintetizza il valore, anche terapeutico, dell’arte del ricamo". Alla mostra hanno collaborato anche lo scrittore Massimo Cortese e Adriana Armanni, presidente dell’associazione Corporazione delle arti di Firenze, l’idea è quella di far capire il valore anche terapeutico di un gesto antico che anche persone giovanissime stanno riscoprendo. Nel percorso c’è anche l’associazione Viva Vittoria che sta preparando per il 2024 un grande evento che pure vede il ricamo protagonista, nella realizzazione di una grande coperta fatta di pezze appunto ricamate a mano, da esporre in piazza del popolo il prossimo anno, per sensibilizzare tutti al dolore delle donne vittime di violenza di genere. La mostra si potrà visitare tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il giovedì del mercatino anche dalle 21 alle 24, per ammirare la magia di mani che sanno disegnare con l’ago e il filo.