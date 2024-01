L’associazione Mercatini festeggia la Befana con tutti i bambini

Promossa dall’associazione di promozione sociale ‘Mercatini’ di Falerone, in occasione della festa della Befana si terrà una manifestazione dedicata ai bambini che si svolgerà domani nel centro storico. Il programma prenderà il via alle 15 con l’apertura del percorso di animazione che accompagnerà i giovanissimi ospiti per le vie del centro fino alla casa della Befana, i bambini sono invitati ad indossare costumi a tema con l’intento di creare un clima di gioco e socializzazione. Intorno alle 16 si apriranno anche gli stand degustazione di sfiziose delizie dolci e salate per tutti. Il tutto ovviamente sarà impreziosito dalla presenza della Befana che accogliere bimbi e famiglie e consegnerà doni ai piccoli ospiti, per info 338-2567177. Già da tempo l’associazione ‘Mercatini’ è attiva con l’intento di promuovere il centro storico e soprattutto agevolarne la rinascita, infatti, in seguito dal sisma del 2016 che ha danneggiato e reso inagibili molte abitazioni, il capoluogo ha subito un corposo spopolamento. Nel corso dell’anno però vengono organizzate iniziative per valorizzare il contesto urbano di Falerone.