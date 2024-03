L’associazione . Officine Mattòli ha trovato casa

Cercava casa l’associazione Officine Mattòli visto che la sede del quartiere Cretarola in cui hanno portato avanti i corsi di recitazione, sceneggiatura e filmmaking negli ultimi due anni, è occupata dalla primaria Collodi. E l’ha trovata nei locali del quartiere Corva "ideali per le nostre attività. Ringraziamo l’amministrazione che non ha esitato a venire incontro alle nostre esigenze e l’immediata disponibilità dell’associazione di quartiere Corva con la quale sapremo creare collaborazioni interessanti e Simona Ripari, il nostro trait d’union"; dice Rebecca Liberati, vicepresidente Officine Mattòli. Lei, il presidente, Luca Arriva, Lorenzo Raponi (coordinatore del secondo anno di filmaking) e Alessandro Mari (recitazione) sono pronti a iniziare i nuovi corsi (dal 5 e 6 aprile) in cui una costante è la docenza affidata a nomi autorevoli del mondo del cinema. Qualche esempio: Gianmarco Saurino (recitazione), Flaminia Gressi (scrittura), Daniele Gaglianone (filmmaking). "Come associazione – spiega Arriva – dal 2020 lavoriamo in un territorio poco battuto dalle rotte cinematografiche e lo facciamo partendo da una formazione professionale e professionalizzante". Nel primo anno, le lezioni sono frontali e al termine, gli allievi dei tre corsi collaboreranno alla realizzazione di un cortometraggio sotto la guida di un regista di livello nazionale. Il secondo anno sviluppano progetti individuali di corto, coinvolgendo professionisti e appassionati connessi alle Officine. "Molti dei nostri allievi – proseguono - si sono scoperti votati per il mondo del cinema e stanno lavorando nel settore". Un esempio: per il film ‘Castelrotto’ (regia di Daminano Giacomelli, girato nelle Marche) sono presenti nel cast anche alcuni corsisti. Sostengono l’iniziativa il b&b Il piccolo giglio, Primo Piatto, Garden Pub e Linea Oro di Gabriele Vesprini.