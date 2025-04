L’associazione ’Os Aridum’ e il corso di teatro

L’associazione teatrale ‘Os Aridum’, con il sostegno e patrocinio del Comune di Amandola, sta portando avanti con entusiasmo il corso di teatro ‘Davanti e Dietro le Quinte’, rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. L’iniziativa, che ha raccolto la partecipazione di 35 piccoli cittadini, offre un’esperienza unica di apprendimento e creatività. "Oltre alla recitazione – spiega il Direttivo dell’associazione Os Aridum - il percorso esplora diversi aspetti dell’arte teatrale: dallo sviluppo delle capacità espressive alla consapevolezza corporea, dall’immaginazione alla scenografia, fino all’uso di suono, luce e colore per arricchire l’esperienza scenica. Inoltre, brevi sessioni di yoga aiutano i bambini a migliorare concentrazione ed equilibrio emotivo".

L’obiettivo principale è stimolare la fantasia e la sensibilità dei partecipanti, rendendoli protagonisti attivi della scena e della loro crescita personale. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per il territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione nella promozione della cultura tra i più giovani.

"Siamo entusiasti del grande riscontro ottenuto da questa iniziativa - sottolinea Enrico Sciamanna, consigliere alla cultura - che avvicina i bambini all’arte teatrale e offre loro un prezioso strumento di crescita e condivisione. L’Amministrazione continuerà a sostenere progetti come questo, che rafforzano il senso di comunità. In attesa della riapertura del teatro ‘La Fenice’ e del completamento del cineteatro ‘Europa’, previsto per i primi mesi del 2026, non vediamo l’ora di ammirare il frutto di questo percorso durante l’estate, quando i bambini porteranno in scena il loro spettacolo". Nell’occasione l’Amministrazione ha rivolto un ringraziamento all’associazione ‘Os Aridum’ per la passione e l’impegno dimostrato verso la comunità.

a.c.