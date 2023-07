L'Assunta, Arte Forme Colori", II edizione a Fermo dal 15 luglio al 15 settembre"

Anche nell’estate 2023 torna protagonista a Fermo la Vergine Maria Assunta in cielo, si conferma infatti per la II edizione la collettiva d’arte "L’Assunta: Arte Forme Colori", che prenderà forma nella Cappella dell’Immacolata Concezione in Cattedrale dall’unione dei lavori realizzati in classe durante l’anno dagli alunni del Liceo artistico Preziotti Licini. Simbolico il periodo di esposizione scelto: dal 15 luglio al 15 settembre, due mesi, che hanno al centro la data del 15 agosto, spiega don Michele Rogante, rettore della Cattedrale. L’inaugurazione della collettiva d’arte è per oggi pomeriggio, alle ore 18, in Cattedrale. Ad arricchire il momento, oltre alla presenza degli studenti che potranno presentare le proprie opere, ci sarà un intrattenimento musicale. La collettiva d’arte sarà visitabile secondo gli orari di apertura della cattedrale.