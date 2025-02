L’Ast incontra il volontariato. Problemi, criticità e proposte

Non si può immaginare di programmare interventi socio sanitari senza coinvolgere il meraviglioso mondo del volontariato, di tutte quelle persone che si prendono cura degli altri e si fanno portavoce del disagio di chi non ce la fa. Per questo è già il secondo incontro che l’Ast organizza con il comitato che riunisce una ventina di realtà del terzo settore, per ragionare insieme sull’atto aziendale e immaginare future collaborazioni. Il volontariato ha fatto presenze i problemi dei fermani, spesso in difficoltà per le lunghe liste d’attesa, con la necessità di dover ricorrere alle cure a pagamento, rinunciando se non si riesce. E poi, tutta la questione della raccolta sangue che si spera riprenderà slancio, anche nei territori le cui sedi sono spesso chiuse per mancanza di personale, in seguito all’arrivo del nuovo primario. Da rimettere al centro anche tutto il capitolo del disagio mentale, potenziando l’attività del servizio per i disturbi del comportamento alimentare ma anche i problemi delle famiglie dei malati psichici. Queste e molte altre le istanze che il volontariato ha sollevato: "Siamo lieti di avere la giusta considerazione da parte dell’Ast, hanno sottolineato i volontari insieme, abbiamo unito le nostre forze proprio per avere voce in capitolo nella programmazione di servizi che incidono nella vita delle persone. Il direttore Grinta ci ha promesso la più ampia partecipazione e il necessario ascolto, siamo certi di vedere a breve passi avanti nei confronti del mondo del volontariato". L’Ast Fermo si è detta sempre più al fianco delle associazioni di volontariato.

"L’intenzione, ha assicurato Grinta, è di programmare e pianificare incontri con cadenza mensile con le associazioni di volontariato. Abbiamo recepito ed introdotto nella bozza di atto aziendale le istanze pervenute proprio dalle associazioni. Per noi, poter lavorare con le associazioni, è un motivo di vanto e una grande opportunità. Possiamo valutare anche progetti formativi congiunti. E’ nostra intenzione redigere anche un regolamento per definire congiuntamente priorità ed esigenze. Abbiamo fatto tesoro delle indicazioni sull’Ambito XXIV che interessa due province (Fermo e Ascoli Piceno). Il direttore socio-sanitario, Alberto Franca, ha già preso contatti con il suo omologo dell’Ast Ascoli Piceno per provare ad implementare le attività comuni con l’obiettivo di uniformare vari percorsi". Nel corso dell’incontro, a cui ha partecipato anche lo stesso Franca e Sabina Paci, al direttore generale è stato consegnato un documento unitario redatto dalle associazioni contenente ulteriori suggerimenti e input dopo la lettura della proposta di atto aziendale, un altro passo avanti nell’ottica di una sempre più stretta collaborazione tra le parti.