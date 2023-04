L’Ast: "Niente radiografia, ecco perché"

Per l’Ast Fermo è necessaria una puntualizzazione riguardo la protesta dei familiari di una paziente oncologica per una radiografia negata al presidio elpidiense. Questa la versione dell’Azienda Sanitaria Territoriale e la ricostruzione dell’accaduto: "Il personale in servizio alla radiologia di Sant’Elpidio a Mare non ha negato la radiografia ad una malata oncologica. Si è spiegato con garbo al coniuge della signora che il macchinario per la radiografia, quel giorno, era in manutenzione e, quindi, non utilizzabile per eseguire una prestazione in accesso diretto, come richiesto dalla paziente e dal suo familiare". Richiesta avallata dall’impegnativa prescritta alla paziente dal proprio medico curante. "Non si è trattato di un rifiuto – prosegue l’Ast Fermo -. Il macchinario non era in funzione e la radiografia non poteva materialmente essere eseguita". Inoltre, "il personale non ha mai detto che ‘comunque l’esame non si poteva fare lì’. Si è solo spiegato – è la puntualizzazione - che una paziente oncologica, esistendo il percorso delle prese in carico, avrebbe anche potuto rivolgersi all’ospedale che l’ha in cura". E ancora: "Il personale del presidio di Sant’Elpidio a Mare, con professionalità e pacatezza, ha invitato la signora a recarsi alla radiologia dell’ospedale di Fermo e ha avuto la premura di contattare i colleghi del reparto informandoli che sarebbe arrivata una paziente transitata a Sant’Elpidio a Mare. Non ci sarebbe stato alcun problema ad eseguire lì l’esame richiesto".