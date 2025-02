L’Ast saluta Luisanna Cola: "Medico di grande spessore professionale"

Il direttore dell’Ast di Fermo Roberto Grinta ha preso atto delle dimissioni della primaria di rianimazione Luisanna Cola, dopo il suo congedo le manda un saluto e un ringraziamento: "La Direzione, con rammarico, ha preso atto delle sue dimissioni volontarie, arrivate dopo una riflessione sicuramente attenta e ponderata. Medico di grande spessore professionale, Luisanna Cola ha rappresentato, nel corso degli anni, un vanto per la sanità locale nonché uno dei punti di riferimento per la collettività in periodi complessi come quello vissuto con la pandemia da Covid. E’ stata una professionista che ha sempre lavorato con abnegazione e spirito di servizio concependo la sanità come un bene comune, un diritto inalienabile da difendere e rivendicare. Ha saputo collaborare con colleghi di altri settori rappresentando un esempio di lavoro multidisciplinare che era e resta uno dei punti di forza della sanità fermana e dell’ospedale Murri, grazie all’altissima professionalità del suo personale, tutto. La dottoressa Cola lascia, dunque, una grande eredità all’ospedale Murri di Fermo, che chi le succederà sarà chiamato a raccogliere e rilanciare. Nell’augurarle un futuro roseo e pieno di ulteriori soddisfazioni, la Direzione Ast Fermo la ringrazia per quanto fatto fino ad oggi".

Un commento arriva anche da Giuseppe Donati della Cisl Fp: "Quello che manca spesso, nelle note di questa Direzione Aziendale anche di fronte ad evidenti responsabilità nel non essere riuscita a fornire giuste motivazioni ad una professionista, è la pur minima autocritica. Sono continue, stavolta non sono solo io ad affermarlo, le dimissioni volontarie di professionisti di varie qualifiche che decidono di andarsene dalla Ast eppure mai questa direzione ha ritenuto importante porsi la domanda più semplice ma doverosa: perché? Oppure, in cosa abbiamo sbagliato?".