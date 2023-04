L’asta va deserta Monte Cacciù alla Steat

Resta di proprietà della Steat l’area di Monte Cacciù, è andata deserta l’asta che proponeva la vendita di quell’area naturalistica, con una base d’acquisto di 508 mila euro. Nella sostanza, la metà del valore considerato in bilancio, sulla base dell’assegnazione fatta dall’allora Provincia di Ascoli Piceno che ha ricapitalizzato la società di trasporto pubblico proprio con la cessione di quell’area, valutata all’epoca 900 mila euro. "E’ evidente che oggi quel valore non c’è assolutamente, sottolinea il presidente della Steat, Remigio Ceroni, abbiamo proposto la vendita all’asta proprio per sondare il mercato e per arrivare ad una valutazione rispondente alla realtà. Nessuno ha presentato una manifestazione di interesse, sappiamo che è un territorio pregevole e pieno di vincoli paesaggistici e dunque la situazione è questa e il valore, a voler essere ottimisti, non supera i 500 mila euro". Ceroni, con l’intero consiglio di amministrazione intorno e i direttori della società di trasporto, spiega che in bilancio l’area di Monte Cacciù sarà dunque valutata per mezzo milione di euro, poi si vedrà quali altre decisioni prendere: "Valuteremo, certo, di sicuro quando la Provincia ha inteso ricapitalizzare con un terreno la società ha di fatto ridotto la presenza dei comuni nella società. La provincia è passata da avere il 60 per cento delle azioni a detenere quasi l’87 per cento, senza aver sborsato un centesimo, il comune di Fermo si è visto ridurre la quota a poco più dell’8 per cento e così via tutti gli altri che però avevano fatto uno sforzo, seppur piccolo, di ricapitalizzazione. Questo è quello che ci troviamo oggi, noi dobbiamo portare avanti la nostra missione che è quella di garantire un servizio pubblico efficace e tenere i conti in ordine, altro non intendiamo fare. Siamo attenti, misurati e speriamo di poter risolvere tutte le questioni sospese". Ceroni assicura che ogni decisione sarà presa con la proprietà, dalla Provincia di Fermo al comune e a tutti gli altri comuni: "Di certo non procederemo a nessuna speculazione edilizia, assurdo pensare di poter investire su una struttura ricettiva a Monte Cacciù, non è nelle nostre competenze e non siamo qui a giocare o a prendere in giro la gente. Quello che dobbiamo fare è gestire un’azienda di trasporto, capisco le posizioni degli ambientalisti, ammiro chi si spende in prima persona per fare qualcosa per la natura, mi piacerebbe che ci fossero anche da parte loro proposte per valorizzare e vitalizzare quell’area. Siamo stanchi di polemiche e abbiamo troppe cose da fare per perdere tempo", conclude Ceroni.

Angelica Malvatani