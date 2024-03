L’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti festeggia ancora

PORTO SAN GIORGIO

L’Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti" festeggia il primo titolo regionale di società della stagione 2024, quello del cross ragazzi, con una vittoria netta, mai in discussione nel corso delle quattro prove disputate. Dopo le prime due cavalcate vincenti ad Ancona e Civitanova Marche, a Corridonia gli under 14 si sono laureati campioni regionali della staffetta 3x1000 m con Nycholas Foresi, Luca Bettoni e Federico Ostrowski, precedendo la Space Running Jesi, con la medaglia di bronzo andata ad un altro terzetto della Sangiorgese, formato da Giulio Miandro, Matteo Mandolini e Filippo Maricotti. Nycholas Foresi e

Luca Bettoni, nel gran finale a Macerata, sono saliti sul podio anche nella prova individuale dei 1500 m. Il gruppo, completato da Davide Diamanti, Alessandro Agostini e Federico De Carolis, ha regalato così una grande soddisfazione alla Sangiorgese, che ha sempre fatto dell’attività giovanile il suo impegno principale. Un plauso va ai tecnici del settore giovanile, Ivan Ruzzetta e Marco Perini, che oltre ad allenare i ragazzi hanno saputo creare un bello spirito di squadra, confermato dal secondo posto nella classifica cadetti e nella classifica combinata ragazzi-cadetti maschile e femminile, dietro lo squadrone della SEF Stamura Ancona. La stagione della corsa campestre sta per andare in archivio; manca solo il campionato italiano cadetti, in programma il prossimo fine settimana a Cassino (Frosinone), in occasione del quale Brian Cerquozzi è stato convocato dalla Federazione regionale a difendere i colori delle Marche. Su pista intanto il decatleta Michele Smiriglia è stato finalista ai Campionati italiani indoor di prove multiple a Padova, brillando in particolare negli ostacoli (8’’77 sulla distanza dei 60 m), nei 1000 m, corsi in 3’02’’10, e nel lancio del peso.

Insomma, i nostri ragazzi continuano a mietere successi portando in alto non solo il nome dell’Atletica Sangiorgese ma di tutte le Marche, onorandone lo storico talento in questo tipo di sport.