L’Atletico Ascoli chiude la pratica. Poker all’Avezzano e secondo posto

ATLETICO

4

AVEZZANO

2

ATLETICO (5-3-2): Pompei (1’st Galbiati); Mengani (26’st Alborino), Mazzarani, Baraboglia, Nonni, Gerlero (33’st Volpe); Severini, Ceccarelli (34’st Dondoni), Scimia; Traini, Minicucci (16’st Cofini). A disp.: Olivieri, Vechiarello, Camilloni, Clerici. Allenatore Simone Seccardini

AVEZZANO (4-2-3-1): Zuccaro; Lombardi, Ferrandino, De Lorenzo, Alessi; Macchia (41’st De Leonardis), Valvassori; Bolo, Vantaggiato (33’st Marai), Passewe; Viotti (18’st Bassini). A disp.: Mariani, Palombini, Coiro. Allenatore Sandro Pochesci.

Arbitro: Panici di Aprilia

Reti: 15’pt Nonni, 20’pt Scimia, 22’pt Gerlero, 2’st Traini, 10’st Macchia, 45’st Passewe

Note: Spettatori 150 circa. Espulso: al 17’st De Lorenzo per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Mengani, Ceccarelli. Angoli: 5-2. Recupero 1’ pt, 3’ st.

L’Atletico Ascoli batte l’Avezzano nel proseguo del match interrotto dieci giorni fa al 28’ del primo tempo, per un grave infortunio a due giocatori ospiti, e vola al secondo posto in classifica a 21 punti e ad una sola lunghezza dalla coppia formata da Sambenedettese e Fossombrone. Una gara giocata a ritmo blando, con tante seconde linee in campo e grande fair-play. I bianconeri prima dell’interruzione erano passati in vantaggio al 15’ con un eurogol di Leonardo Nonni dai venticinque metri. Al 20’ la rete di Scimia freddissimo nel battere il portiere per il 2-0, e due minuti dopo palla persa a centrocampo dall’Avezzano, veloce ripartenza di Minicucci e gol di Gerlero per il 3-0. La ripresa del match dal 28’pt, si è aperta con due cross dello stesso Gerlero: il primo per Severini che prova il piattone destro con palla sul fondo; il secondo per Mengani che tutto solo ha colpito debolmente. All’intervallo il Patron Graziano Giordani ha premiato la dottoressa Roberta Danieli (nella foto in basso), anestesista e rianimatore dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli, la cui prontezza nell’intervenire ha evitato guai peggiori ai due calciatori dell’Avezzano che si scontrarono nel match precedente. Anche il vice Presidente dell’Avezzano, Federico Pecorelli, ha consegnato un dono alla dottoressa Danieli tra gli applausi del pubblico presente.

Nel secondo tempo c’è subito il quarto gol dell’Atletico Ascoli realizzato da Angelo Traini direttamente su una lunga rimessa laterale di Leonardo Nonni. L’Avezzano ha provato a riaprire il match al 10’: punizione di Vantaggiato con palla servita lateralmente a Macchia che dal limite ha infilato il giovane portiere Filippo Galbiati, subentrato nell’intervallo a Thomas Pompei. La gara si conbclude anticipatamente su una ripartenza di Traini con De Lorenzo che commette fallo da ultimo uomo e lascia l’Avezzano in inferiorità numerica. Nell’Atletico debutta il giovane 2006 Alessandro Cofini con gli ospiti che alla mezzora colpiscono una traversa da calcio d’angolo con Bolo. e all’ultimo minuto realizzano con Passewe il rigore decretato per fallo di Dondoni. E’ l’ultimo brivido. L’Atletico Ascoli fa festa in attesa del derby di domenica contro l’Ancona.

Valerio Rosa