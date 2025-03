L’Atletico Ascoli ritrova l’Avezzano un girone dopo

La partita con l’Avezzano in programma domenica, riporta subito alla memoria tra i calciatori dell’Atletico Ascoli, l’episodio avvenuto nella gara d’andata con il grave incidente in uno scontro di gioco tra due giocatori abruzzesi: il portiere Andrea Esposito e il difensore Alberto Senese. Tra i bianconeri c’era ancora il bomber Jonathan Ciabuschi e l’Atletico stava vincendo per 3-0 già dopo 27 minuti. Su un lancio proprio verso Ciabuschi, il portiere in uscita travolse il suo compagno di squadra e l’impatto fu violentissimo. A soccorrerli prontamente fu la dottoressa Roberta Danieli, anestesista e rianimatore dell’Ospedale Mazzoni e uno dei due medici sociali dell’Atletico Ascoli, che evitò guai peggiori. La partita fu sospesa e recuperata dopo due settimane con il risultato finale di 4-2. Proprio in occasione del recupero il Patron Graziano Giordani volle ringraziare la dottoressa Danieli consegnandole un mazzo di fiori e una targa ricordo. Tutto infatti finì bene i due calciatori dell’Avezzano a distanza di qualche settimana sono comunque tornati disponibili. Il portiere Esposito in realtà non è più rientrato in campo e dopo aver superato il trauma, da gennaio si accomoda in panchina visto che il nuovo mister Mirko Pagliarini gli ha preferito Giovanni Cultraro classe 2003. Il difensore Alberto Senese dopo la frattura dello zigomo, è tornato in campo il 12 gennaio contro la Vigor Senigallia ma poi si è beccato tre turni si squalifica dopo l’espulsione diretta al 7’ del primo tempo nel match contro il Sora e si è rivisto nel 2-2 contro la Recanatese e nella sconfitta per 5-1 domenica a L’Aquila. Non è invece stato convocato nella sfida vinta 1-0 contro la Sambenedettese. Come detto sulla panchina biancazzurra da gennaio è tornato Mister Mirko Pagliarini dopo le dimissioni del tecnico Sandro Pochesci. In nove gare del 2025, l’Avezzano ha conquistato 13 punti perdendo solo con il Chieti il 5 gennaio e appunto domenica scorsa contro L’Aquila.

Valerio Rosa