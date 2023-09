L’attacco del Pd: strade, lo stato è disastroso

Lo stato disastroso in cui versano le strade provinciali è al centro di un intervento del Pd locale che, attraverso la segretaria Loredana Marziali, incalza il sindaco Alessio Pignotti e il consigliere provinciale (nonché presidente del consiglio comunale) Alessio Terrenzi e i suoi colleghi "a far presente la situazione al presidente della Provincia, anche attraverso una specifica interrogazione. Qualcosa va fatto a tutela non solo dei cittadini elpidiensi, ma dell’intero distretto".

Della provinciale Mezzina è già stato detto, compreso il tratto in frana della carreggiata con guardrail penzolante nel vuoto, ma la Marziali elenca altre strade del territorio elpidiense "che versano in uno stato pietoso, come avevamo già segnalato già a gennaio". Il riferimento è a tratti stradali lungo la Faleriense, in via Fratte, lungo la Cascinarese, in via Elpidiense. "A distanza di quasi otto mesi dalle segnalazioni, e in prossimità della stagione autunnale, ci ritroviamo peggio di allora – rileva la Marziali – anzi, con un ulteriore peggioramento di quelle strade e, dove sono stati effettuati rattoppi, questi sono saltati, lasciando sulla carreggiata buche e detriti".

Non manca il riferimento alla provinciale Brancadoro "che dovrebbe essere il biglietto di presentazione della città e del distretto della moda fermano e che è ridotta a un percorso di guerra. Sono quotidiane, ormai, le proteste dei cittadini che, oltre ai danni alle auto, rischiano brutte cadute se percorrono le provinciali in scooter o moto". Il manto stradale è malconcio ma non va meglio con la segnaletica orizzontale "del tutto scomparsa mentre, di notte, soprattutto nei tratti più bui e curvosi, la linea bianca è l’unico aiuto per evitare di finire fuori strada".

Anticipando possibili obiezioni, la Marziali mette le mani avanti: "La vecchia storiella raccontata dal centrodestra fermano, che questi problemi sono vecchie eredità e che non hanno avuto modo di lavorare, a distanza di due anni dal loro insediamento non tiene più. Né tiene la scusa dei soldi che non ci sono, visto che saltano fuori per varie iniziative folkloristiche". Caustica la conclusione: "Rileviamo una sciatteria nel modo di operare della Provincia, al limite tra incompetenza e menefreghismo". E citano il caso del guardrail lungo via Elpidiense, più volte segnalato, appoggiato a terra su un curvone: "Non richiederebbe un gran lavoro rimetterlo su e invece, dopo un anno e mezzo sta ancora lì".

Marisa Colibazzi