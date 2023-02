L’attesa è finita A Monte Urano tornano i carri dei quartieri

L’attesa è finita. Oggi dunque è il giorno del via alla 46esima edizione del Carnevale Monturanese. Una tradizione vera per il centro calzaturiero che torna nella sua conformazione classifica con la sfilata dei carri allegorici allestiti dai quartieri che andranno a contendersi l’ambito premio del Cappello di Re Carnevale. A votarlo una giuria selezionata che valuterà attentamente quanto proporranno oggi i vari carri allegorici, presentati dai sei quartieri che prenderanno parte alla sfilata. C’è grande attesa soprattutto per l’enorme coinvolgimento che Pro Loco e Comune di Monte Urano hanno creato intorno all’evento, rendendo assolutamente partecipi dell’evento le scuole cittadine.

Dalla scuola dell’infanzia che ha creato i coriandoloni, alle maschere in cartapesta che sono state realizzate dalla primaria fino al contest che ha coinvolto gli studenti della secondaria di primo grado per la realizzazione del nuovo logo del carnevale. Un modo innovativo per far capire anche alle giovani generazioni cosa rappresenta il Carnevale a Monte Urano soprattutto dopo alcune edizioni in tono ’minore’ a causa delle restrizioni covid. L’appuntamento è per le ore 15 con la sfilata che partirà dal centro storico cittadino con i carri allegorici e i gruppi mascherati pronti a sfilare per il centro storico. Poi si bisserà domenica con la seconda giornata del carnevale con tanto divertimento e musica, senza dimenticare il lancio di gadget e gonfiabili dai carri e soprattutto con la proclamazione dei vincitori di questa 46esima edizione.

Roberto Cruciani