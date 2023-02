"L’attività riabilitativa viene svolta regolarmente"

Ad ulteriore chiarimento e rassicurazione dell’utenza, rispetto a quanto già fatto dal sindaco Endrio Ubaldi, sull’ipotesi di depotenziamento della palestra di Montegranaro, il Commissario Straordinario della AST 4, Roberto Grinta e Maria Menichetti, (Direttore facente funzioni della Medicina Fisica e Riabilitazione) assicurano che "l’attività riabilitativa presso quella palestra è stata, ed è regolarmente svolta. Negli ultimi mesi del 2022, periodo al quale viene attribuita la scarsa capacità di erogare attività di fisioterapia, i pazienti presi in carico sono stati 433, per 631 cicli di terapia erogati (sia terapia fisica che fisioterapia) e circa 90 di quelli trattati avevano una indicazione di priorità". Menichetti ritiene importante "che l’accesso ai setting riabilitativi, in tutte le specifiche articolazioni, sia appropriato affinché i tempi di attesa siano adeguati e sia rispettata la congruità dei trattamenti". In questo modo, la rete riabilitativa della Ast 4 può "garantire una corretta presa in carico dei pazienti, secondo l’effettiva classe di priorità. Inoltre, in questo periodo stiamo progressivamente smaltendo le liste di attesa accumulate durante l’emergenza Covid". Infine, "sostituire il personale in ambito sanitario è un problema noto - conclude Grinta - tuttavia le sostituzioni dei pensionamenti (ai quali hanno fatto riferimento gli utenti, ndr), sono state a suo tempo richieste dalla dirigente e prontamente accolte"