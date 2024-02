Lauro: "Ora siamo più equilibrati, dobbiamo provare a vincerle tutte"

"Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di ripartenze, potevamo essere più bravi nel chiudere la partita dopo il vantaggio. Nella ripresa siamo stati poco bravi negli ultimi passaggi, secondo me sono calate un po’ le energie, l’abbiamo chiusa nel finale . L’importante era portare a casa la vittoria per dare continuità ai risultati e non subire gol". Così il tecnico Maurizio Lauro al termine della vittoria sul Vastogirardi, una gara non bellissima per la Samb nonostante i tre gol messi a segno. I rossoblù non hanno comunque subito gol. "Siamo più equilibrati in campo – ha continuato il mister – cosa che ci è mancata al termine del girone di ritorno quando giocavamo anche meglio ma non portavamo a casa i tre punti, ora difendiamo più di squadra". Perdono colpi L’Aquila e Avezzano, non il Campobasso. "Dobbiamo pensare a noi – ha detto Lauro - e a provare a vincerle tutte, poi vedremo, ora l’importante è trovare continuità e non prendere gol, ne abbiamo regalati troppi nella parte finale del girone d’andata". E ora la sosta per il torneo di Viareggio, poi due trasferte consecutive. "In realtà la squadra sta bene, avrei preferito giocare". Autore del gol del vantaggio Zoboletti: "Segnare è una bella sensazione ma viene dopo, il gol è stato importante per la squadra. Nel secondo tempo non abbiamo fatto noi il gioco, loro giocavano bene, noi non abbiamo comunque concesso nulla, sono due gare in cui non subiamo gol, per noi difensori è importante". Infine Battista, che ieri è partito dalla panchina e quando è entrato ha dato un contributo decisivo, infallibile dal dischetto sul 3 a 0. "Mancavo al gol da un po’ e questa cosa lo soffrivo, avevo voglia di segnare e l’ho calciato io ma i miei compagni erano d’accordo. Bravi noi a saper soffrire e a chiudere nei minuti di recupero. Ognuno di noi deve pensare solo alla Samb, non esiste l’io, ma solo un noi, chi non gioca dall’inizio può essere comunque decisivo, ognuno di noi deve mettere un mattoncino per la storia della Samb. Ora ricarichiamo le pile e poi pensiamo al Fossombrone".

s.v.