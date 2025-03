L’autorimessa di via Collina all’asta

Bando di asta pubblica per l’alienazione di immobile di proprietà comunale denominato "autorimessa via collina". Si rende noto che il comune di Porto San Giorgio intende alienare, a mezzo di asta pubblica, il seguente immobile:

Lotto unico: composto da una autorimessa di 55 mq di superfice con due ingressi, con accesso indipendente dal parcheggio pubblico prospiciente, sito in via Costa dei Frati. L’immobile ricade in zona Fh - Parcheggi ad uso pubblico il cui prezzo è fissato in 70.000 euro oltre Iva se dovuta, prevedendo scatti minimi in aumento pari all’1% del prezzo a base di gara. Il Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà pari al 10% del valore a base d’asta pari ad 7.000 euro.

Procedura e criterio di aggiudicazione: Asta pubblica a lotto unico, con ammissione di sole offerte al rialzo rispetto al valore posto a base d’asta. Si procederà alla stipula del contratto di compravendita entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 di martedì 15 aprile.

Data di apertura delle offerte: giovedì 17 aprile alle 9, alla presenza della Commissione all’uopo designata; le offerte saranno aperte in seduta pubblica, all’interno della sede civica.