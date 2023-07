Lavanderia distrutta dalle fiamme

Distrutta dalle fiamme una lavanderia a Grottazzolina, fortunatamente non ci sono feriti, ma i danni sono ingenti. Erano circa le 16,45 di ieri quando la proprietaria della ‘Lavanderia Daniela’ in via della Stazione a Grottazzolina che stava lavorando normalmente improvvisamente ha visto del fumo espandersi all’interno del locale. In pochi secondi le fiamme hanno iniziato a propagarsi e un fumo denso e nero a uscire da porte e finestre. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco di Fermo, che con estrema rapidità si sono proiettati all’interno del locale muniti di maschere e bombole visto che il fumo non consentiva ne di vedere ne di respirare.

Dopo circa un’ora le fiamme erano state domate e l’area messa in sicurezza. Fortunatamente quando il fuoco ha iniziato a farsi largo fra gli scaffali la proprietaria, unica occupante del laboratorio, era già uscita e non ci sono stati feriti, ingenti invece i danni riportati dall’esercizio commerciale. All’interno del laboratorio erano presenti diversi macchinari: lavatrici, asciugatrici e stireria professionali, scaffali e prodotti da lavoro, oltre ovviamente a indumenti e merce di vario genere lasciata dai clienti. Tutto è andato distrutto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe essere stato uno sbalzo di corrente a innescare l’incendio. I vigili del fuoco hanno inoltre effettuato una verifica statica della struttura, a causa del calore spigionato una parte del solaio ha subito danni e una zona del locale è stata dichiarata inagibile.

Alessio Carassai