Lavatoio e fonte all’antica luce

L’antico lavatoio cittadino in abbandono da anni e la fonte in contrada Lago, verranno restaurati. Mentre i lavori di recupero dell’antico lavatoio sono già partiti lunedì, è prossimo l’inizio dell’opera riguardante il restauro della fonte in Contrada Lago. "La prima fase dei lavori all’antico lavatoio – spiega il sindaco Meri Marziali – consiste nella ripulitura dell’area verde circostante a cui seguirà un lavoro di restauro delle murature, con lo scopo di ripristinare il flusso idrico all’interno delle vasche. La riqualificazione prevede la realizzazione di un sistema di captazione che, con una serie di tunnel, raccoglie l’acqua del colle facendola confluire nell’antico lavatoio. Altro luogo di interesse storico della vita monterubbianese è la Fonte in contrada Lago. Entrambi gli interventi – prosegue il sindaco – saranno realizzati grazie alla collaborazione istituzionale con il Ciip".

