L’Avis a corto di medici e donatori "La nostra salvezza sono i giovani"

di Angelica Malvatani

Non funziona la sanità se non c’è sangue, non ci sono interventi, non c’è salvezza. È un compito prezioso quello dell’Avis, a raccogliere speranza e salute. Il bilancio di fine anno dell’Avis provinciale parla di un calo di circa 300 donazioni rispetto al 2021, anni difficili, di piena pandemia, da cui è ancora difficile riprendersi. La presidente Elena Simoni spiega che nelle Marche in generale c’è stata una flessione delle donazioni, il calo nel fermano è legato alle giornate di chiusura dei centri di raccolta. "Ben 85 le chiusure, per mancanza di medici – dice –. Per fortuna tra aprile e maggio sono arrivati altri medici, oggi si può contare su cinque professionisti più il nostro Franco Rossi che si occupa del centro di Amandola. Ci stiamo rimettendo in pari, la situazione si è regolarizzata anche se si soffre per le conseguenze del Covid, calano le donazioni per i contagi che ci sono ancora e per la paura che c’è da parte dei donatori ad andare nei centri. In più, qualcuno è rimasto dopo il Covid con la salute precaria, in generale però siamo ancora in autosufficienza e andiamo avanti con ottimismo".

L’anno che si chiude porta a 6122 sacche di sangue raccolta, 1004 sacche di plasma, sono 4200 i donatori attivi, in un tempo in cui è cambiata la normativa del volontariato e ogni Avis, ce ne sono 12 comunali a Fermo, si è dovuta mettere in regola con lo statuto: "Intanto ci siamo accreditati per il servizio civile, dal 2024 potremo ricevere ragazzi che si occuperanno dell’accoglienza dei donatori. Dalla prossima primavera riprenderemo anche con le passeggiate in rosa che sono state ideate da Simona Tomassetti, presidente Avis Monte Urano, e che riguarderanno tutte le sedi comunali, alla scoperta dei centri storici e coniugando attività fisica e la voglia di stare insieme. Per l’anno nuovo finalmente torneremo nelle scuole, fondamentale il contatto con i giovani per garantire un ricambio generazionale ai donatori, mentre ci proponiamo di aprire i centri Avis a Servigliano e Grottazzolina, per diffondere in maniera capillare la cultura del dono".

L’appello, dunque, è per i giovani, perché capiscano la bellezza del dono, Giovanni Lanciotti, nel suo ruolo di vice presidente regionale, aggiunga: "Nelle Marche si lavora per il buon uso del sangue, lo dobbiamo raccogliere ma anche far sì che venga ben utilizzato. C’è un gruppo di lavoro che coi medici specialisti, chirurghi, ortopedici, che sta mettendo in piedi un protocollo perché ci sia una situazione controllata. In un tempo di difficoltà oggettive per carenza di medici e problemi vari, la salvezza dell’Avis è in mano ai giovani". I centri di raccolta comunali soffrono delle giornate di chiusura, mentre inseguono i ‘vecchi’ donatori che da due anni non sono potuti andare a donare e che oggi tornano ad affacciarsi ai punti di raccolta: "Facciamo il possibile per recuperare fino all’ultimo donatore, sottolineano i presidenti delle Avis periferiche, se poi non possiamo dare disponibilità dei centri raccolta è tutto vano e le persone si allontanano. Bisogna affrontare questa situazione, sperando che l’anno che arriva sia quello della svolta in meglio".