L’Avis cerca donatori Nasce il gruppo ’giovani’

È stata la sala consiliare di Monte Urano a ospitare l’assemblea annuale dell’Avis provinciale di Fermo, grazie alla disponibilità data dal primo cittadino Moira Canigola. L’assemblea ha come scopo principale l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo oltre a riepilogare le attività svolte nel corso dell’anno 2022, facendo un quadro della situazione. Oltre agli onori di casa del sindaco Canigola che ha sottolineato il lavoro continuo e proficuo di sensibilizzazione svolto dall’Avis sul territorio c’è stato l’intervento del dottor Franco Rossi vice presidente vicario e della presidente dell’Avis Monte Urano Simona Tomassetti.

Nel cuore dell’assemblea particolare attenzione è stata rivolta all’intervento del presidente regionale Avis Daniele Ragnetti che ha posto l’accento sulle problematiche attuali. "Eventi come questi– ha detto – assumono un valore ulteriore se svolti in ambienti istituzionali come questo. Diverse sono le problematiche come quelle legate al plasma e alla difficoltà di raccolta dello stesso, difficoltà di tipo burocratico e amministrativo e soprattutto il calo degli iscritti. Quest’ultimo dato soprattutto in relazione al fatto che la popolazione sta invecchiando e che l’età media dei donatori è di 40-50 anni. Nonostante ciò le Marche godono ancora di autonomia".

La presidente dell’Avis provinciale Elena Simoni ha sottolineato le attività svolte nel 2022. È stato ricordato il progetto ’L’Avis si tinge di rosa’ che continuerà quest’anno il proprio percorso alla scoperta delle bellezze del nostro territorio attraverso salutari camminate. Lo scopo è fondere la cultura del dono attraverso la realizzazione di camminate salutari, alla scoperta del territorio, da realizzare in 12 tappe così da coinvolgere tutte le dodici sedi delle Avis Comunali della provincia di Fermo fornendo anche un importante veicolo culturale e turistico ai nostri paesi.

Si guarda anche al futuro con l’intervento di alcuni giovani donatori che hanno sottolineato la necessità di pubblicizzare la donazione nelle fasce di età più giovani e per questo a Sant’Elpidio a Mare dal primo aprile prenderà vita il primo gruppo giovani donatori che presenteranno alcuni progetti per coinvolgere maggiormente i ragazzi neo maggiorenni.

Tra gli altri interventi quello di Gaetano Massucci che ha centrato l’attenzione sull’importanza della raccolta del sangue senza il quale eseguire interventi diventa impossibile.

Roberto Cruciani