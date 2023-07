L’Avis di Monte Urano compie gli anni Una cena per festeggiare un lustro

Festa grande per l’Avis di Monte Urano che ha festeggiato i cinque anni di vita. Messa celebrata da Don Luigi con le Avis del provinciale con i loro vessilli e i rappresentanti, oltre a loro anche l’Admo e la Fratres di Montegiorgio. In rappresentanza dell’Avis Provinciale presente Elena Simoni, Giovanni Lanciotti per il regionale mentre l’Avis Nazionale era rappresentata da Massimo Lauri. Al termine della funzione, in corteo, è stata raggiunto il monumento ai caduti dove è stata deposta una corona. In serata la cena presso il ristorante Helios: un centinaio i partecipanti totali, sono state consegnate le benemerenze da parte della presidente Simona Tomassetti ai donatori presenti, da sottolineare la presenza dell’amministrazione comunale con il sindaco Moira Canigola sia in chiesa che alla cena, per testimoniare come l’Avis di Monte Urano appartiene alla comunità. I numeri premiano questa associazione partita con appena 34 donatori e oggi quasi a quota 100 con un trend in continua crescita. Alle associazioni presenti è stata regalata la guida di Monte Urano, messa a disposizione da l’Alverare e realizzata dal dottor Mandozzi che l’ha illustrata durante la serata.