L’Avis di Montegiorgio ha festeggiato i 65 anni dalla fondazione

E’ stata un successo in termine di adesioni, ma soprattutto per il prezioso messaggio che ha saputo trasportare, la cerimonia in onore dell’anniversario della fondazione della sezione Avis di Montegiorgio. Sabato pomeriggio a partire dal monumento al donatore nella piazza di fronte all’ospedale Diotallevi di Montegiorgio, è iniziata la festa per il 65° annivarsario della fondazione della sezione Avis di Montegiorgio, presenti il sindaco e presidente della Provincia Michele Ortenzi con la sua Giunta, i sindaci e amministratori dei comuni limitrofi, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio il maggiore Massimo Canale, la polizia municipale, i delegati regionali e provinciali dell’Avis Giovanni Lanciotti ed Elena Simoni, oltre alle delegazioni delle associazioni Fratres, Misericordia e scuole del paese. "In qualità di Presidente, mi sento profondamente onorata della partecipazione calorosa e sentita – commenta Samanda Pettinari, neo presidentessa dell’Avis di Montegiorgio - che ha caratterizzato i festeggiamenti per il nostro 65° anniversario. È stata una giornata speciale, resa ancora più significativa dalla presenza dei giovani, che rappresentano il nostro futuro. La nostra missione, oggi più che mai, deve essere quella di far innamorare i giovani del volontariato. Sappiamo che non è semplice: viviamo in tempi in cui l’indifferenza sembra spesso prevalere, ma proprio per questo dobbiamo impegnarci a trovare nuove strade, nuovi linguaggi, nuove modalità di comunicazione capaci di avvicinarli e sensibilizzarli. La donazione, il volontariato, il dono di sé per gli altri sono valori che vanno trasmessi con passione e autenticità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ed è con entusiasmo e determinazione che la vogliamo affrontare". Dopo la santa messa nella chiesa di San Giovanni i partecipanti hanno preso parte alla cena conviviale, nell’occasione sono state consegnate le benemerenze.

a.c.