L’Avis di Montegranaro raggiunge 940 donazioni: "Sono in leggero aumento"

Nell’assemblea in programma domani, per l’Avis cittadina e il suo presidente, Ermanno Vitali, si tratta di tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’anno passato e i dati sono oltremodo soddisfacenti. "Abbiamo confermato un numero importante di donazioni, che si attestano sulle 940, in leggero aumento rispetto agli ultimi due anni ma tutto sommato restano in linea". Vitali ci tiene però a evidenziare un dato "che riteniamo singolare e che ci inorgoglisce perché la differenza rispetto allo scorso anno, sta nel tipo di donazione: sono diminuite quelle di sangue: 786 rispetto alle 849 del 2022, mentre sono aumentate quelle del plasma considerato che nel 2023 abbiamo avuto 153 donazioni (erano 88 nel 2022) e di queste 83 di donne e 70 di uomini". Un trend che va anche nella direzione delle sollecitazioni che arrivano dal centro trasfusionale e che sono state recepite dai soci Avis montegranaresi. I donatori sono poco meno di 500, "e, anche per noi, c’è la difficoltà ad avvicinare e reclutare i giovani alla donazione e le persone si iscrivono quando sono un po’ più mature" ammette Vitali. Un problema che è condiviso con altre sezioni e al quale non è facile far fronte.

"Nel direttivo abbiamo un gruppo di giovani under 30 che hanno voglia di organizzare iniziative e di crescere all’interno dell’associazione e questo per noi è un fattore che ci dà serenità per il prosieguo dell’attività". L’Avis montegranarese lo scorso anno ha festeggiato i 60 anni dalla fondazione, "è una realtà consolidata e molto ben voluta in città – prosegue Vitali -, sta a cuore e nel cuore di tutti. Anche in rapporto alla popolazione, abbiamo un numero di donatori rilevante". Alle donazioni, si affiancano parecchie attività collaterali e partecipazioni promosse per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione: la castagnata in piazza, la Befana, il Veregra Street, sempre presenti alle fiere cittadine e tanto altro.

m.c.