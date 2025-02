L’Avis e il calo di donazioni:: "Traslochi e caos per i soci"

Si è riunita la sezione Avis di Montegiorgio, che ha rinnovato il consiglio Direttivo per il triennio 2025–2028 e presentato il consuntivo dell’ultimo anno di attività. L’incontro presieduto dalla presidentessa dell’Avis provinciale Elena Simoni, nei locali della sezione di Montegiorgio, ha evidenziato da subito un calo delle donazioni nell’ultimo anno ripercussioni della mancanza di medici che ha ridotto il numero delle giornate di apertura del Centro prelievi. "I tantissimi eventi di sensibilizzazione organizzati sul territorio nel 2024 – spiega Marco Armellini, presidente sezione Avis montegiorgese - hanno portato i frutti auspicati ma, le note vicende relative alla mancanza di medici hanno quasi dimezzato la raccolta annuale. Nel 2023 sono state effettuate 668 donazioni di sangue intero e 102 donazioni di plasma; mentre nel 2024 sono state effettuate 453 donazioni di sangue intero e 142 donazioni di plasma; senza contare la lunghissima attesa dei nuovi iscritti per la prima visita di idoneità e quindi dell’inizio delle donazioni". Durante la relazione annuale sono state elencate una ad una le numerosi iniziative di solidarietà e sensibilizzazione portate avanti dall’Avis di Montegiorgio. Tra queste l’adesione ai progetti del Cvm (Comunità Volontari per il Mondo), che ha permesso di sostenere alcune scuole in favore dei bambini di strada in Etiopia; l’adesione al progetto ‘Insieme con te’, organizzato dalla Fondazione Salesi e dal Comando Militare dell’Esercito Marche e tanti altri ancora. "Alla mancanza di medici – conclude Armellini - va aggiunta la particolare situazione del Centro trasfusionale di Montegiorgio, che da qualche anno, in seguito a lunghissimi lavori di ristrutturazione dell’ospedale, ha subito due traslochi e cambi di destinazione, costringendo operatori sanitari e donatori in edifici angusti e poco funzionali. Ulteriore criticità è stata riscontrata nella mancanza di due parcheggi dedicati ai donatori". L’assemblea ha eletto il nuovo direttivo composto da: Marco Armellini, Alessandro Petritoli, Samuele Serena, SamandaPettinari, Lorenzo Bufalini, Giuseppe Soricetti, Livio Spaccapaniccia, Giovanni Moglianesi, Lorena Fagiani, Martina Ciarpella e Francesco Nicolini. Le cariche saranno definite in un secondo momento.

Alessio Carassai