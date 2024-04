L’Avis e l’Admo insieme per sensibilizzare nel progetto anche le classi dell’istituto Urbani

L’Avis cittadina sta portando avanti un progetto di sensibilizzazione al volontariato e alla donazione per ampliare il proprio raggio d’azione. Per coinvolgere sempre più giovani, nei giorni scorsi, insieme all’Admo, sono state coinvolte le classi dell’istituto superiore Carlo Urbani. Nell’occasione, è stato anche spiegati come funziona il registro italiano di Donatori di midollo osseo. Un incontro proficuo che ha saputo catalizzare l’attenzione dei ragazzi che hanno mostrato grande curiosità e interesse in materia di donazioni, siano esse di sangue, di plasma o di midollo osseo, raccogliendo l’invito di Avis e Admo ad approfondire la conoscenza del mondo della solidarietà e dell’importanza del dono per salvare tante vite.