L’Avis inaugura le celebrazioni per i 65 anni di attività

Dopo il successo della passeggiata in rosa e metabolica di domenica, per l’Avis cittadina è tempo di inaugurare le celebrazioni per i 65 anni di fondazione e lo fa domani sera con ‘Un borgo da favola’ (ore 21,15) al teatro Cicconi. Una commedia musicale in due atti che promette magia, emozioni promossa da Avis e Avis Giovani col patrocinio del Comune che rappresenta l’anteprima ufficiale delle celebrazioni del 20 e 21 settembre.

Lo spettacolo, liberamente ispirato alla fiaba di Cappuccetto Rosso, trasporterà il pubblico in un borgo incantato, tra atmosfere poetiche, ritmo e colpi di scena. Sul palcoscenico la compagnia teatrale Giovanni Ginobili di Petriolo, realtà con oltre 40 anni di attività e centinaia di repliche, capace di fondere tradizione e linguaggi contemporanei. Regia di Emilio Lisi e Marta Miliozzi, coreografie di Cristina Petrelli.

Il Teatro si prepara a trasformarsi in un vero borgo da favola. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, con l’invito non solo a trascorrere una serata di piacevole intrattenimento ma anche a sostenere l’Avis con la propria presenza e, perché no, ad avvicinarsi a questa bella realtà di volontariato che è un vanto per Sant’Elpidio a Mare.