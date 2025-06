L’Avis Montegranaro cerca nuovi donatori: "Si possono salvare delle vite"

L’Avis Montegranaro cerca nuovi donatori, giovani e meno giovani, che abbiano voglia di donare il loro sangue. L’Associazione, che ad oggi conta circa 500 donatori, per festeggiare nel migliore dei modi la giornata mondiale del donatore di sangue, ha dato il via a una nuova campagna di sensibilizzazione, utilizzando il volto di alcuni membri del consiglio direttivo, ritratti in grandi manifesti che sono affissi in città. "Gli stessi volti compariranno nei pieghevoli che saranno distribuiti nei pubblici esercizi – spiega il presidente Ermanno Vitali - dove verrà indicato come diventare donatori, ma anche i vantaggi sociali e personali che la donazione comporta".

Sempre a giugno, i cittadini neo 18enni, sono 117 i nati nel 2007, vedranno recapitarsi un bellissimo omaggio in occasione del loro compleanno e dell’ingresso nella maggiore età, con l’invito a iscriversi all’Avis. "Il dono del sangue, porta via solo pochi minuti, è un atto di solidarietà che può salvare la vita di molte persone. Il donatore, con un semplice gesto e il controllo periodico a cui si sottopone, previene il rischio di numerose malattie e, abbracciando un sano stile di vita, si regala un senso di gratitudine e soddisfazione" conclude il presidente Vitali.

m.c.