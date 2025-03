L’Avis riparte con ottimismo

In occasione dell’assemblea annuale dell’Avis comunale è stato eletto il nuovo direttivo che, a sua volta, ha nominato il nuovo presidente, individuato nella storica figura di Ilaria Santandrea. La presidente uscente, Letizia Nociaro, ha ricordato come gli ultimi due anni siano stati davvero duri: per carenza di personale nei centri trasfusionali, sono diminuiti i numeri della raccolta. Per il 2025, però, c’è ottimismo: tra l’insediamento del nuovo primario nel reparto trasfusionale di Fermo e tante altre novità in programma, il nuovo direttivo ha la giusta spinta per portare avanti le iniziative Del direttivo, oltre alla neopresidente Santandrea, fanno parte il vice presidente, Paride Calzetti, Denise Quinsi (segretaria), Federica Del Moro (tesoriera) mentre sono consiglieri: Gioia Brengola, Luca Caucci, Letizia Nociaro, Stefano Agolini, Sara Screpanti, Marco Fioschini e Mirco Catini.