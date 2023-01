Lavora col trinciaerba e si ferisce alla gamba

Incidente sul lavoro intorno all’ora di pranzo, agricoltore trasferito d’urgenza in eliambulanza. Un uomo di 45 anni residente a Ponte Maglio, frazione di Santa Vittoria in Matenano, domenica poco dopo le 12 stava svolgendo la pulizia del terreno di sua proprietà, utilizzando un trattore e un trincia erba per ripulire il terreno da sterpaglie e altra vegetazione. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma per cause accidentali i pantaloni dell’uomo sono stati agganciati dal trincia erba che poi ha raggiunto la gamba dell’uomo. I familiari chiamati dalla grida hanno subito richiesto l’intervento dei soccorso, sul posto il 118, i volontari del servizio ambulanza locale che hanno richiesto il supporto dell’eliambulanza, atterrata pochi minuti più tardi nell’impianto sportivo di Ponte Maglio. L’uomo ha riportato una brutta lesione ad una gamba, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del Torrette dove è stato operato.