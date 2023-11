Lavora la carne: si taglia un dito

Si taglia un dito, interviene l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 16 a Piane di Montegiorgio in prossimità del centro commerciale ‘Hurrà’ sito lungo la strada statale ex 210 Faleriense quasi a confine con Magliano di Tenna, la donna di circa 50 anni residente a Montegiorgio, stava lavorando alcuni pezzi di carne quando accidentalmente si è recisa un dito della mano sinistra, i familiari richiamati dalla donna, hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi i sanitario del 118 e i volontari della Misericordia di Montegiorgio, che hanno prestato le prime cure e richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata qualche minuto più tardi nel terreno adiacente al centro commerciale. La donna sempre vigile durante le medicazioni è stata trasportata rapidamente all’ospedale Torrette di Ancona per essere sottoposta ad in intervento chirurgico di ricostruzione della mano.