Lavora per mesi in condizioni irregolari. Denuncia il titolare per sfruttamento

Ancora controlli a tappeto dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, volti a contrastare le irregolarità nel settore lavorativo. L’obiettivo è chiaro: colpire con azioni concrete coloro che sfruttano i dipendenti, mantenendoli in condizioni di lavoro illecite e pericolose. Recentemente, l’impegno dell’Arma ha portato a importanti risultati, con la denuncia di tre persone per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di impiego.

Il primo controllo è stato effettuato a Pedaso dove è stata avviata un’indagine a seguito della denuncia di un giovane dipendente, che ha segnalato condizioni di sfruttamento nel settore delle autocarrozzerie. Dalle indagini è emerso che il lavoratore era stato impiegato per mesi in condizioni irregolari, percependo una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali e senza il riconoscimento di straordinari e ferie. La situazione è degenerata nel mese di gennaio, quando il datore di lavoro avrebbe addirittura aggredito fisicamente il dipendente, infliggendogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Un altro intervento significativo è avvenuto a Porto San Giorgio, dove i militari del Nucleo ispettorato del lavoro ha scoperto gravi irregolarità in un ristorante. I sistemi antincendio presenti non erano adeguati a garantire la sicurezza del personale e dei clienti. Il titolare è stato denunciato e sanzionato con 7.400 euro di multa.

In aggiunta, a Montegranaro e Porto San Giorgio, i controlli nei cantieri edili hanno rivelato varie violazioni delle norme di sicurezza. Due imprenditori sono stati denunciati per diverse irregolarità, tra cui la mancata designazione degli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, l’assenza di adeguate misure antincendio e la carenza di dispositivi di protezione per i lavoratori nei luoghi di transito. Complessivamente, le sanzioni elevate in queste operazioni ammontano a oltre 25.000 euro. Queste operazioni evidenziano l’impegno costante dell’Arma nel contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure. L’obiettivo finale è quello di assicurare ambienti rispettosi delle normative, dove i diritti dei lavoratori siano sempre tutelati.

Fabio Castori