"Lavorare e investire sull’istruzione"

Il sindaco di Porto San Giorgi, Valerio Vesprini, l’assessore all’Istruzione Carlotta Lanciotti ed il presidente del Consiglio comunale Fabio Bragagnolo hanno salutato questa mattina studenti, insegnanti ed il personale in servizio negli istituti sangiorgesi in occasione del primo giorno di scuola. Alla scola media Nardi il primo cittadini Vesprini ha preceduto l’appello agli allievi del neo dirigente Roberto Vespasiani con un intervento benaugurale. "Desidero trasmettere a tutti gli auguri dell’Amministrazione comunale, in particolare a coloro che si apprestano a vivere per la prima volta questo giorno. Abbiamo una fortuna enorme: viviamo in un paese in pace che ci consente di studiare. Questa esperienza rappresenta per i ragazzi una grande fortuna: la scuola rende loro liberi, consapevoli e uguali. I tempi che viviamo ci ribadiscono la necessità di seguire un percorso comune: ognuno, nei rispettivi ruoli e competenze, deve dare il proprio contributo in favore del delicato percorso educativo e di crescita. Il nostro impegno – ha proseguito – è di continuare a lavorare per fornire gli strumenti necessari al buon funzionamento degli istituti scolastici: investire nell’istruzione significa agire in favore del patrimonio più prezioso che abbiamo e che sono i nostri giovani. Alla dirigenza, ai docenti e al personale Ata giunga il nostro sostegno per la dedizione e la professionalità con cui affronteranno i rispettivi impegni nel corso dell’anno". I rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno poi visitato le strutture interne ed esterne dei vari plessi, prendendo visione anche dei lavori realizzati nelle passate settimane per rendere funzionali ed accoglienti gli spazi al servizio delle varie attività scolastiche.