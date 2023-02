Lavori a palazzo Trevisani Abitazioni per chi è in difficoltà

Nuovo passo avanti sull’edilizia residenziale pubblica. In seguito ad una gara sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione di Palazzo Trevisani, in corso Cavour, il cui progetto definitivo era stato redatto dall’Erap, presidio di Fermo.

Si tratta di un immobile di proprietà comunale che sarà destinato ad ospitare alloggi residenziali pubblici. L’intervento, aggiudicato dalla Rogi Costruzioni Generali srl, che prevede inoltre lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e la realizzazione di uno spazio pubblico, rientra nell’ambito del ‘Programma Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’, a cui sono già stati riconosciuti finanziamenti e risorse da parte del Pnc – Fondo complementare al Pnrr per un importo superiore a due milioni di euro.

Sull’immobile, di pertinenza comunale, il Comune attua la realizzazione degli interventi e cura la progettazione strutturale. L’Erap, con cui a settembre scorso è stata sottoscritta una convenzione, curerà invece la direzione dei lavori. Al termine degli interventi previsti verranno realizzate abitazioni abitazioni per chi ha difficoltà abitative, coppie o nuclei monoparentali, si recupera un palazzo in stato di abbandono da tempo e spazi che torneranno a vivere, restituendo insieme vitalità al centro storico.