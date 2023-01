Lavori a scuola durante le feste

"Approfittando dell’interruzione dell’attività didattica in occasione delle festività natalizie, è stato possibile effettuare in tranquillità e sicurezza alcuni lavori, che erano non più differibili, nei plessi scolastici della città per migliorare la vivibilità degli spazi e dei servizi offerti ai piccoli allievi". L’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco, Lauro Salvatelli, ha reso noto quali sono stati i principali interventi eseguiti in questi giorni dall’Amministrazione comunale nelle scuole di Porto San Giorgio: "All’asilo nido è stato collocato un nuovo sistema di riscaldamento-raffreddamento al fine di migliorarne la vivibilità dei locali – spiega l’assessore Salvatelli –. A poca distanza dall’asilo nido, nella scuola dell’infanzia Borgo Rosselli, nel quartiere sud, sono stati totalmente ristrutturati i servizi igienici, un intervento di una certa importanza di cui c’era estrema necessità".