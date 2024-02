Lavori ai marciapiedi della Faleriense frenati dalla burocrazia

La burocrazia fa rallentato le procedure, ma presto potranno partire i lavori per la realizzazione dei marciapiedi lungo la strada statale Faleriense, opera ritenuta importantissima dall’Amministrazione soprattutto per garantire la sicurezza ai pedoni. "Abbiamo finalmente completato l’approvazione del progetto per il marciapiede lungo via Tenna (Faleriense) dopo decenni di attesa – spiega l’Amministrazione in una nota -. Abbiamo dovuto però prima risolvere alcune questioni per ottenere le autorizzazioni necessarie per attraversare i passi carrabili di ogni abitazione lungo quel tratto di strada, operazione che ha fatto perdere del tempo. La strada Faleriense, è passata nel corso degli anni sotto diverse giurisdizioni: prima la provincia di Ascoli Piceno, poi quella di Fermo, fino ad essere gestita attualmente dall’Anas, ma finalmente siamo arrivati alla conclusione. Ora la Giunta approverà una delibera di presa in carico di parte del canale artificiale interrato per poi approvare il progetto esecutivo del marciapiede e dare immediatamente avvio all’individuazione dell’impresa per l’esecuzione dei lavori".