Lavori al cimitero per 72 nuovi loculi

Una serie di interventi è stata avviata dall’assessorato ai Lavori pubblici in varie zone della città. Le opere di manutenzione straordinaria del cimitero comunale sono iniziate ieri: riguardano una parte dei lotti che hanno evidenziato criticità relative a scale, cornicioni e camminatoi: "Dopo la messa in sicurezza delle aree ed il loro transennamento, procederemo nei mesi primaverili alla ristrutturazione degli spazi – spiega l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Lauro Salvatelli –. Entro l’estate avremo la conclusione. Nel frattempo, dopo lo stop natalizio, sono ripresi i lavori per la costruzione di 72 loculi nella nuova ala a nord dell’ingresso principale. La costruzione è resa necessaria per l’estumulazione delle salme in deposito. L’intervento si concluderà nei prossimi mesi. Successivamente saremo in grado di procedere, con asta pubblica, alla concessione di due cappelline (rispettivamente 12 e 10 spazi interni). Questa serie di interventi definisce l’importanza che riserviamo al cimitero". La prossima settimana si inizierà a lavorare anche in quattro vie del centro. "Partiranno gli interventi contro le barriere architettoniche – conclude Salvatelli – I punti sono stati definiti dopo un sopralluogo con i tecnici del Comune e con i rappresentanti dell’associazione ‘Zerogradinipertutti’. Riguardano via Cavour, via VII Novembre, via Trevisani e viale Cavallotti".